12 ноября состоится открытие юбилейной выставки Орловской организации «Союза художников России»
11.11.2019
Она посвящена 80-летию организации. Экспозиции разместятся на нескольких площадках: Детская художественная школа искусств и народных ремесел, Выставочный зал «Союза художников России», военно-исторический музей, театр «Свободное пространство», Областной выставочный центр, библиотека имени Бунина. На выставке будут представлены работы Орловских мастеров разных поколений.
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