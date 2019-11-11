Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.11.2019 Понедельник 10:25
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. 12 ноября состоится открытие юбилейной выставки Орловской организации «Союза художников России»

12 ноября состоится открытие юбилейной выставки Орловской организации «Союза художников России»

Версия для печати

11.11.2019

Она посвящена 80-летию организации. Экспозиции разместятся на нескольких площадках: Детская художественная школа искусств и народных ремесел, Выставочный зал «Союза художников России», военно-исторический музей, театр «Свободное пространство», Областной выставочный центр, библиотека имени Бунина. На выставке будут представлены работы Орловских мастеров разных поколений.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58290

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.11.2019

В России к запуску готовится 25 суперсервисов, отвечающих за различные жизненные ситуации

11.11.2019

Орловские пары стали реже заключать браки

11.11.2019

Партнер Strategy Partners, руководитель практики «Государственный некоммерческий сектор» Алексей Праздничных: «Инвестпослание Губернатора Орловской области – наиболее верный формат подведения итогов и формирования повестки на перспективу»

11.11.2019

Петр Матвейчук назначен временно исполняющим обязанности главы Малоархангельского района

11.11.2019

Андрей Клычков посетил образовательные учреждения Малоахангельского района

$ USD63.729509.11
€ EUR70.4211(-0.13)09.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online