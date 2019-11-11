12 ноября состоится открытие юбилейной выставки Орловской организации «Союза художников России»

Она посвящена 80-летию организации. Экспозиции разместятся на нескольких площадках: Детская художественная школа искусств и народных ремесел, Выставочный зал «Союза художников России», военно-исторический музей, театр «Свободное пространство», Областной выставочный центр, библиотека имени Бунина. На выставке будут представлены работы Орловских мастеров разных поколений.