12-летняя орловчанка попала в больницу после ДТП
11.10.2019
Авария случилась 10 октября примерно в 18:15 на улице Машиностроителей рядом с домом № 12.
Водитель (мужчина 2001 года рождения), управляя «пятнадцатой» «Ладой», допустил наезд на ребёнка. Автомобиль ехал по прилегающей территории, девочка шла в перпендикулярном направлении.
Пострадавшую госпитализировали с травмами. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
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