12-летняя орловчанка попала в больницу после ДТП

Авария случилась 10 октября примерно в 18:15 на улице Машиностроителей рядом с домом № 12.

Водитель (мужчина 2001 года рождения), управляя «пятнадцатой» «Ладой», допустил наезд на ребёнка. Автомобиль ехал по прилегающей территории, девочка шла в перпендикулярном направлении.

Пострадавшую госпитализировали с травмами. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.