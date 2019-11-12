12 и 13 ноября нужно поболеть за баскетболистов ОГУ

12 и 13 ноября баскетболисты ОГУ имени Тургенева проведут два матча в рамках Студенческой лиги ВТБ. Соперник — сборная Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Игры состоятся на площадке вузовского спорткомплекса по адресу Скворцова, 5. Начало в 18:00. Напомним, после серии неудач на старте сезона орловцы сумели одержать две подряд победы на играх в Москве, и намерены продолжить успешную серию уже дома.