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Орел12.11.2019 Вторник 12:20
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  3. 12 и 13 ноября нужно поболеть за баскетболистов ОГУ

12 и 13 ноября нужно поболеть за баскетболистов ОГУ

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12.11.2019

12 и 13 ноября баскетболисты ОГУ имени Тургенева проведут два матча в рамках Студенческой лиги ВТБ. Соперник — сборная Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Игры состоятся на площадке вузовского спорткомплекса по адресу Скворцова, 5. Начало в 18:00. Напомним, после серии неудач на старте сезона орловцы сумели одержать две подряд победы на играх в Москве, и намерены продолжить успешную серию уже дома.

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