12 декабря в День Конституции РФ в Орловской области пройдёт общероссийский день приёма граждан

Акция организуется по всей стране ежегодно с 2013 года.

Обратиться в приёмные Президента РФ, государственные органы, органы местного самоуправления можно будет в порядке живой очереди. Для этого будет достаточно предъявить паспорт.

Актуальная информация об адресах приёма граждан публикуется на официальном сайте президента России в разделе «Обращения» на странице «Личный прием», а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления.