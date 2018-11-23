12 декабря в День Конституции РФ в Орловской области пройдёт общероссийский день приёма граждан
23.11.2018
Акция организуется по всей стране ежегодно с 2013 года.
Обратиться в приёмные Президента РФ, государственные органы, органы местного самоуправления можно будет в порядке живой очереди. Для этого будет достаточно предъявить паспорт.
Актуальная информация об адресах приёма граждан публикуется на официальном сайте президента России в разделе «Обращения» на странице «Личный прием», а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50847
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