1150 жителей Орловской области обратились за назначением новой ежемесячной выплаты

1150 жителей Орловской области обратились за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка.

Такую информацию сообщает телеканал «Первый областной».

Обратиться за назначением выплаты можно в период с рождения ребенка до достижения им возраста полутора лет.