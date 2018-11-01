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1150 жителей Орловской области обратились за назначением новой ежемесячной выплаты

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01.11.2018

1150 жителей Орловской области обратились за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка.

Такую информацию сообщает телеканал «Первый областной».

Обратиться за назначением выплаты можно в период с рождения ребенка до достижения им возраста полутора лет.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/50233

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