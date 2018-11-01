1150 жителей Орловской области обратились за назначением новой ежемесячной выплаты
01.11.2018
1150 жителей Орловской области обратились за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка.
Такую информацию сообщает телеканал «Первый областной».
Обратиться за назначением выплаты можно в период с рождения ребенка до достижения им возраста полутора лет.
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