111 орловцев привлекли к ответственности за нарушение антитабачного закона
19.10.2018
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
С января по сентябрь включительно 93 жителя области привлекли к ответственности за несоблюдение требований знака о запрете курения.
Ещё 18 человек покарали за курение в общественных местах и помещениях, а также на территориях детских площадок.
Кроме того, нарушения выявлены и в деятельности хозсубъектов и предпринимателей. По результатам проверок оштрафовано двести одно лицо.
33 штрафа выписаны за продажу табачной продукции менее чем в ста метрах от школ или несовершеннолетним.
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