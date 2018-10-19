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Орел19.10.2018 Пятница 12:28
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  3. 111 орловцев привлекли к ответственности за нарушение антитабачного закона

111 орловцев привлекли к ответственности за нарушение антитабачного закона

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19.10.2018

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

С января по сентябрь включительно 93 жителя области привлекли к ответственности за несоблюдение требований знака о запрете курения.

Ещё 18 человек покарали за курение в общественных местах и помещениях, а также на территориях детских площадок.

Кроме того, нарушения выявлены и в деятельности хозсубъектов и предпринимателей. По результатам проверок оштрафовано двести одно лицо.

33 штрафа выписаны за продажу табачной продукции менее чем в ста метрах от школ или несовершеннолетним.

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