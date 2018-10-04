11 октября в мэрии Орла пройдёт семинар на тему "Прямые расчеты населения с ресурсоснабжающими организациями"

Мероприятие состоится в 16 часов в большом зале администрации города.

Полное название семинара — «Прямые расчеты населения с ресурсоснабжающими организациями. Правовые основы. Целесообразность. Алгоритм действий».



Как пояснили в мэрии, расчёты управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные услуги, потребленные жителями многоквартирных домов, остаются нерешённой проблемой. Компании собирают с жильцов средства, но сплошь и рядом не передают их поставщикам ресурсов вовремя. Страдают же от этого жильцы — по закону, поставщики имеют право ограничить подачу ресурсов в местах общего пользования домов.

Одним из возможных решений этой проблемы является переход на прямые расчеты потребителей с ресурсоснабжающими организациями.

Участниками семинара станут: «Орёлводоканал», «Орловский энергосбыт», филиал компании «Квадра» — «Орловская генерация», «Газпром межрегионгаз Орёл» и «Газпром теплоэнерго Орёл».