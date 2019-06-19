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Орел19.06.2019 Среда 11:39
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  3. 1030 орловчан поплатились за распитие алкоголя в неположенных местах

1030 орловчан поплатились за распитие алкоголя в неположенных местах

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19.06.2019

С января по май 2019 года включительно в Орле полиция привлекла к административной ответственности за данное правонарушение именно столько граждан. Об этом сообщили в Управлении МВД по региону.

За этот же период в областном центре за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения оштрафованы 860 человек.

Кроме того, за эти пять месяцев в Орле пресечено 17 нарушений законодательства об обороте алкогольной продукции.

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