100 воспитанников центра «Десантник» города Орла вступили в ряды Юнармии
05.06.2019
Торжественное мероприятие состоялось на аэродроме «Пугачевка».
В церемонии посвящения в ряды общественного движения «Юнармия» приняли участие лучшие воспитанники центра. С этим знаменательным событием ребят поздравил Председатель Орловского регионального отделения ДОСААФ России Алексей Петрыкин Геннадьевич.
Юнармейцы дали традиционную клятву, затем представители власти, штаба Юнармии г. Орла, военного комиссариата г. Орла и руководитель ОРО ДОСААФ вручили ребятам значки Юнармии.
После принятия в юнармейцы все ребята прошли предпрыжковую подготовку.
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