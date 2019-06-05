100 воспитанников центра «Десантник» города Орла вступили в ряды Юнармии

Торжественное мероприятие состоялось на аэродроме «Пугачевка».

В церемонии посвящения в ряды общественного движения «Юнармия» приняли участие лучшие воспитанники центра. С этим знаменательным событием ребят поздравил Председатель Орловского регионального отделения ДОСААФ России Алексей Петрыкин Геннадьевич.

Юнармейцы дали традиционную клятву, затем представители власти, штаба Юнармии г. Орла, военного комиссариата г. Орла и руководитель ОРО ДОСААФ вручили ребятам значки Юнармии.

После принятия в юнармейцы все ребята прошли предпрыжковую подготовку.