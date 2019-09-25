10 октября в Орловской области будет тревожно

В регионе проведут техническую проверку средств оповещения. С 11 до 13 часов в городских округах и муниципальных районах будут работать электросирены, а также выносные акустические установки.

Администрации городов и районов области просят граждан, услышавших эти сигналы, сохранять спокойствие.