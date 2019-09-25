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Орел25.09.2019 Среда 12:59
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10 октября в Орловской области будет тревожно

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25.09.2019

В регионе проведут техническую проверку средств оповещения. С 11 до 13 часов в городских округах и муниципальных районах будут работать электросирены, а также выносные акустические установки.

Администрации городов и районов области просят граждан, услышавших эти сигналы, сохранять спокойствие.

Теги:Орловская областьсистемы оповещения

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