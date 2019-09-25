10 октября в Орловской области будет тревожно
25.09.2019
В регионе проведут техническую проверку средств оповещения. С 11 до 13 часов в городских округах и муниципальных районах будут работать электросирены, а также выносные акустические установки.
Администрации городов и районов области просят граждан, услышавших эти сигналы, сохранять спокойствие.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57420
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