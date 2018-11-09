10 ноября судебные приставы разместят мобильные пункты приёма граждан в торговых центрах Орла

Они будут действовать с 10 до 14 часов.

Попасть на «мобильный» приём можно будет в трёх гипермаркетах «Европа» (на улицах Московской и Металлургов и на Наугорском шоссе), а также в торговом комплексе «ГРИНН» на Кромском шоссе.

Приставы расскажут всем желающим о наличии или отсутствии долгов и ответят на другие вопросы.