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Орел09.08.2019 Пятница 21:08
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  3. 10 августа в Орле станет «Днём мёда»

10 августа в Орле станет «Днём мёда»

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09.08.2019

Традиционная ярмарка мёда пройдёт под таким названием на привычном месте — у входа в Городской парк культуры и отдыха. Мероприятие состоится с 7 до 15 часов.

Как обычно, на ярмарке будут торговать не только мёдом разных видов и сортов, но и «сопутствующими товарами» — продуктами пчеловодства, кондитерскими изделиями с мёдом, медовухой и тому подобным.

Проведение ярмарки приурочено к празднику Медовый Спас, который отмечается 14 августа.

Теги:ОрёлОрловская область

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