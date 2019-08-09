10 августа в Орле станет «Днём мёда»
09.08.2019
Традиционная ярмарка мёда пройдёт под таким названием на привычном месте — у входа в Городской парк культуры и отдыха. Мероприятие состоится с 7 до 15 часов.
Как обычно, на ярмарке будут торговать не только мёдом разных видов и сортов, но и «сопутствующими товарами» — продуктами пчеловодства, кондитерскими изделиями с мёдом, медовухой и тому подобным.
Проведение ярмарки приурочено к празднику Медовый Спас, который отмечается 14 августа.
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