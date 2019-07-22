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1-я Посадская в Орле снова стала «проездной» для автобусов

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22.07.2019

Капитальный ремонт газопроводов на участке от перекрёстка с Комсомольской до перекрёстка с Гагарина завершён. Движение автобусов городских маршрутов (№ 1 «Лужки — Часовая», № 22 «Школа № 50 — Лужки» и № 59 «Лужки — Зареченский») через 1-ю Посадскую улицу осуществляется в прежнем режиме. Об этом информирует мэрия.

С 27 июля дачные маршруты № 61 («1-я Посадская — Светлая жизнь») и № 65 («1-я Посадская — Гать») будут отправляться с остановочного павильона «1-я Посадская».

Ремонт газопроводов среднего и низкого давления будет проводиться и далее. В связи с этим с 1 августа по 30 сентября движение траспорта будет перекрыто в переулке Воскресенском (от дома № 22 до перекрёстка с Комсомольской) и на улице Гагарина (от перекрёстка с переулком Воскресенским до 1-й Посадской).

Теги:ОрёлОрловская область

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