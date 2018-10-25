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  3. 1 ноября в Орловском музыкальном колледже пройдёт вечер памяти Галины Знаменской

1 ноября в Орловском музыкальном колледже пройдёт вечер памяти Галины Знаменской

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25.10.2018

Орловчанка проработала в колледже 52 года. Сорок лет она была преподавателем вокального отделения.

Знаменская являлась также Заслуженным работником культуры.

В памятной концертной программе примут участие её коллеги и ученики.

Концерт начнётся 1-го ноября в 19 часов. Вход свободный.

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