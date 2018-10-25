1 ноября в Орловском музыкальном колледже пройдёт вечер памяти Галины Знаменской
25.10.2018
Орловчанка проработала в колледже 52 года. Сорок лет она была преподавателем вокального отделения.
Знаменская являлась также Заслуженным работником культуры.
В памятной концертной программе примут участие её коллеги и ученики.
Концерт начнётся 1-го ноября в 19 часов. Вход свободный.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50094
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