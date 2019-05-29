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  3. 1 июня в театре для детей и молодежи «Свободное пространство» состоится торжественное открытие IX Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI

1 июня в театре для детей и молодежи «Свободное пространство» состоится торжественное открытие IX Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI

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29.05.2019

Жанровое разнообразие театрального искусства отразилось в фестивальной программе: от драматических постановок до классики современной драматургии. Всего в афише — 11 спектаклей. Ведущие артисты и деятели культуры покажут свои лучшие постановки, которые были отмечены национальными премиями и наградами международных фестивалей театрального искусства.

Председателем жюри в этом году будет известный театровед, критик, драматург — Нина Мазур.

Теги:LUDIОрёлОрловская Область

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