1 июня в театре для детей и молодежи «Свободное пространство» состоится торжественное открытие IX Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI
29.05.2019
Жанровое разнообразие театрального искусства отразилось в фестивальной программе: от драматических постановок до классики современной драматургии. Всего в афише — 11 спектаклей. Ведущие артисты и деятели культуры покажут свои лучшие постановки, которые были отмечены национальными премиями и наградами международных фестивалей театрального искусства.
Председателем жюри в этом году будет известный театровед, критик, драматург — Нина Мазур.
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