1 июня в театре для детей и молодежи «Свободное пространство» состоится торжественное открытие IX Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI

Жанровое разнообразие театрального искусства отразилось в фестивальной программе: от драматических постановок до классики современной драматургии. Всего в афише — 11 спектаклей. Ведущие артисты и деятели культуры покажут свои лучшие постановки, которые были отмечены национальными премиями и наградами международных фестивалей театрального искусства.

Председателем жюри в этом году будет известный театровед, критик, драматург — Нина Мазур.