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Орел31.05.2019 Пятница 17:22
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  3. 1 июня состоятся мероприятия по безопасности дорожного движения, посвященные Дню защиты детей

1 июня состоятся мероприятия по безопасности дорожного движения, посвященные Дню защиты детей

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31.05.2019

На площадке у фонтана ТМК «МегаГРИНН» пройдет «Новая Кресландия». Детей ждут велодром «Лаборатория безопасности» и творческий конкурс «Раскрась автокресло», а для родителей пройдет необычный мастер-класс «Автокресло — детям». Также взрослые смогут проверить знания ПДД. Участников ждут подарки от Госавтоинспекции. Она же приглашает посетить «Лабораторию безопасности»

во Дворце пионеров им. Гагарина. Здесь гостей ждут специально оснащенный автомобиль, оборудование и уникальная методика для обучения правилам поведения на дороге: игра, при помощи которой дети запоминают жизненно важную информацию. В Орле проект реализуется с прошлого года. За это время было совершено 49 выездов и охвачено более семи тысяч участников, сообщает Орловское информбюро.

Теги:ОрёлОрловская Область

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