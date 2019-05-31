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Орел31.05.2019 Пятница 14:14
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  3. 1 июня Орел присоединится к Всероссийской акции «Зеленый марафон»

1 июня Орел присоединится к Всероссийской акции «Зеленый марафон»

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31.05.2019

Всероссийское спортивно-социальное мероприятие пройдёт субботу с 9.00 до 15.00.

В этом году проект приурочен ко Дню защиты детей. К марафону присоединятся 60 городов России — от Калининграда до Владивостока. Общее количество марафонцев превысит 150 000 человек. Спортсмены пробегут дистанции на 4,2 км, 10 км и 21 км.

Участники «Зеленого марафона» стартуют с площади Ленина. Маршрут проходит по ул. Ленина, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Красноармейской, ул. Максима Горького, ул. Пролетарская гора, ул. Левый берег реки Орлик, подвесному мосту, набережной Правого берега реки Орлик, ул. Правый берег реки Орлик, Ленинскому мосту, ул. Ленина, пер. Почтовому, ул. Левый берег реки Орлик, ул. Пролетарская гора. Финиш марафона — на площади Ленина.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьмарафонДень защиты детей

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