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Женский баскетбол

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01.02.2017

Орловчанки продолжают спортивную «битву» за выход в финал баскетбольного первенства страны. В полуфинале нашим девушкам предстоит провести пять домашних матчей.

Теги:Баскетболчемпионат Россиисоревнованияполуфинал

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