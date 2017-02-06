Всестилевое каратэ
06.02.2017
Двадцать шесть регионов России, более восьмисот участников. Орел вновь стал центром спортивных состязаний. На этот раз в городе первого салюта прошли всероссийские соревнования по всестителевому каратэ.
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