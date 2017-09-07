Возвращение в ринг
07.09.2017
Старший тренер орловской сборной по кикбоксингу снова в ринге. Продолжатель спортивных традиций отца, Андрей Чадин решил попробовать свои силы спустя 12 лет тренерской деятельности.
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