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Возвращение в ринг

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07.09.2017

Старший тренер орловской сборной по кикбоксингу снова в ринге. Продолжатель спортивных традиций отца, Андрей Чадин решил попробовать свои силы спустя 12 лет тренерской деятельности.

Теги:Андрей Чадинкикбоксингбоксринг

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