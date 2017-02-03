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Орел03.02.2017 Пятница 06:58
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Возраст не помеха

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02.02.2017

Почтенный возраст не помеха для новых достижений. Орловская пловчиха вернулась домой с международного чемпионата по спортивному зимнему плаванию с тремя медалями, одна из которых наивысшей пробы.

Теги:Плаваниеморжиспортмедали

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