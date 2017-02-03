Возраст не помеха
02.02.2017
Почтенный возраст не помеха для новых достижений. Орловская пловчиха вернулась домой с международного чемпионата по спортивному зимнему плаванию с тремя медалями, одна из которых наивысшей пробы.
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