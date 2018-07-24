В ТМК "Гринн" состоялось открытие международного турнира по мини-футболу среди мужчин
24.07.2018
Соревнования проводятся уже в двенадцатый раз. В этом году в нем примут участие более 20 команд из России, Грузии и Молдавской республики. Турнир будет проходить на протяжении 6 дней.
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