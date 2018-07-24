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  4. В ТМК "Гринн" состоялось открытие международного турнира по мини-футболу среди мужчин

В ТМК "Гринн" состоялось открытие международного турнира по мини-футболу среди мужчин

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24.07.2018

Соревнования проводятся уже в двенадцатый раз. В этом году в нем примут участие более 20 команд из России, Грузии и Молдавской республики. Турнир будет проходить на протяжении 6 дней.

Теги:тмк гриннтурнирмини-футболОрел

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