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В Орле пройдет "Российский азимут - 2018"

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10.05.2018

Две тысячи орловчан 19 мая готовятся принять участие в спортивной акции. «Российский азимут 2018» объединит все поколения под эгидой активного отдыха.

Теги:российский азимутакцияспортивное ориентированиеотдых

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