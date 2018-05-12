В Орле пройдет "Российский азимут - 2018"
10.05.2018
Две тысячи орловчан 19 мая готовятся принять участие в спортивной акции. «Российский азимут 2018» объединит все поколения под эгидой активного отдыха.
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