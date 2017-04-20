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Танцы на

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20.04.2017

Своё мастерство на межрегиональных состязаниях показали орловские фигуристки. Спортивно-оздровительный центр «Ледовая арена» стал площадкой для традиционного мемориала памяти заслуженного работника физической культуры России Владимира Пронина.

Теги:фигурное катаниемемориалледовая аренаВладимир Пронин

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