Танцы на
20.04.2017
Своё мастерство на межрегиональных состязаниях показали орловские фигуристки. Спортивно-оздровительный центр «Ледовая арена» стал площадкой для традиционного мемориала памяти заслуженного работника физической культуры России Владимира Пронина.
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