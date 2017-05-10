Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел10.05.2017 Среда 18:25
сейчас в эфире
18:15
Телесериал
Моя прекрасная няня|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Студенческий футбол

Студенче

Версия для печати

10.05.2017

«Орлы» одержали победу в Ставрополе. Команда вернулась домой с шестью очками по итогам предпоследнего мини-турнира национальной студенческой футбольной лиги.

Теги:студентыфутболмини-футболСтаврополь

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/36481

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Новости спорта
05.05.2017

Новости спорта

Орловский чемпион
04.05.2017

Орловский чемпион

Старт ОрелГУ
02.05.2017

Старт ОрелГУ

Новости спорта
28.04.2017

Новости спорта

Орловские акробаты
27.04.2017

Орловские акробаты

$ USD58.0824(-0.46)11.05
€ EUR63.2634(-0.98)11.05

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online