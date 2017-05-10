Студенче
10.05.2017
«Орлы» одержали победу в Ставрополе. Команда вернулась домой с шестью очками по итогам предпоследнего мини-турнира национальной студенческой футбольной лиги.
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