Пуля... не дура
28.09.2017
В Орле завершился открытый кубок города по пулевой стрельбе. 55 участников со всего региона приехали попробовать свои силы на площадке «Школа высшего спортивного мастерства».
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