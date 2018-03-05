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Первенство области по легкой атлетике

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05.03.2018

На минувших выходных состоялось первенство Орловской области по легкой атлетике среди юношей. 150 школьников состязались в скорости, ловкости и прыжках в длину.

Теги:легкая атлетикачемпионатпервенствоманеж

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