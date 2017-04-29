Орловские акробаты
27.04.2017
Стойки, перекаты и уголки. Орловские акробаты в областной столице показали свое мастерство. Открытое первенство области посвящено заслуженному тренеру России Станиславу Веревкину.
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