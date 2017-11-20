О будущем спорта
20.11.2017
Легкоатлетический манеж стал местом встречи представителей разных видов спорта. От перспектив местного футбола до гимнастики, от кадрового вопроса в управлении спорта до проблем на новых объектах. Андрей Клычков услышал острые вопросы.
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