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О будущем спорта

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20.11.2017

Легкоатлетический манеж стал местом встречи представителей разных видов спорта. От перспектив местного футбола до гимнастики, от кадрового вопроса в управлении спорта до проблем на новых объектах. Андрей Клычков услышал острые вопросы.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областилегкоатлетический манежвстреча

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