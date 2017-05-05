Новости спорта
05.05.2017
Как прошел дебютный футбольный матч орловских студентов на первенстве Черноземья, а также кому удалось завоевать серебро Чемпионата мира по рукопашному бою — в обзоре спортивных новостей.
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