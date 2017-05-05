Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.05.2017 Пятница 17:04
сейчас в эфире
16:30
Документальный фильм
Без срока давности|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Новости спорта

Новости спорта

Версия для печати

05.05.2017

Как прошел дебютный футбольный матч орловских студентов на первенстве Черноземья, а также кому удалось завоевать серебро Чемпионата мира по рукопашному бою — в обзоре спортивных новостей.

Теги:спортфутболбоксрукопа

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/36280

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Орловский чемпион
04.05.2017

Орловский чемпион

Старт ОрелГУ
02.05.2017

Старт ОрелГУ

Новости спорта
28.04.2017

Новости спорта

Орловские акробаты
27.04.2017

Орловские акробаты

Лига женского бокса
25.04.2017

Лига женского бокса

$ USD58.5382(+0.97)06.05
€ EUR64.2398(+1.51)06.05

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online