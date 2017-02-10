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Новости спорта

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10.02.2017

Орловчанин прошел квалификацию на первенство России по спортивной гимнастике, в активе наших баскетболисток бронза зоны «Центр». Об этом и не только — в новостях спорта.

Теги:Спортновостиобзорсоревнованиябаскетболспортивная гимнастика

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