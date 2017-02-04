Новости спорта
03.02.2017
Матч Звезд АСБ, новый соперник «Орловского бриллианта» и медали с Чемпионата Белоруси по спортивному зимнему плаванию. Подробности спортивных событий за минувшую неделю расскажет Андрей Деркач.
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