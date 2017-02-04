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Новости спорта

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03.02.2017

Матч Звезд АСБ, новый соперник «Орловского бриллианта» и медали с Чемпионата Белоруси по спортивному зимнему плаванию. Подробности спортивных событий за минувшую неделю расскажет Андрей Деркач.

Теги:Спортсоревнованиябаскетболплаваниебокс

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