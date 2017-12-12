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Медали из проруби

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12.12.2017

Орловская пловчиха Римма Васильчук привезла из Тюмени 8 медалей. Чуть больше двух комплектов наград пополнили коллекцию регионального президента федерации зимнего плавания и закаливания.

Теги:Римма Васильчукпловчихамедалиморжевание

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