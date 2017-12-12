Медали из проруби
12.12.2017
Орловская пловчиха Римма Васильчук привезла из Тюмени 8 медалей. Чуть больше двух комплектов наград пополнили коллекцию регионального президента федерации зимнего плавания и закаливания.
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