Кубок Содружества федераций
27.02.2017
Стойки, удары, броски и болевые приемы. В Орле прошли всероссийские соревнования по киокусинкай каратэ. Более 200 спортсменов из 21 региона России и из Беларуси боролись за «Кубок содружества федераций».
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