Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.02.2017 Понедельник 18:10
сейчас в эфире
17:25
Телесериал
Цена жизни. 5-я серия|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Кубок Содружества федераций

Кубок Содружества федераций

Версия для печати

27.02.2017

Стойки, удары, броски и болевые приемы. В Орле прошли всероссийские соревнования по киокусинкай каратэ. Более 200 спортсменов из 21 региона России и из Беларуси боролись за «Кубок содружества федераций».

Теги:КаратэкиокусинкайОрёлчемпионат

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31977

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Призер Европы
22.02.2017

Призер Европы

Первенство по гимнастике
21.02.2017

Первенство по гимнастике

5
Новости спорта
17.02.2017

Новости спорта

Домашний турнир
15.02.2017

Домашний турнир

Скоростной спуск
14.02.2017

Скоростной спуск

$ USD57.9371(+0.46)28.02
€ EUR61.2569(+0.8)28.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online