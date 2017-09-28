Футбол по-американски
28.09.2017
Орловская команда по американскому футболу «Eagles» провела открытую тренировку. Около двадцати студентов опорного ВУЗа пришли попробовать себя в необычном для России виде спорта.
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