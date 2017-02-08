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Финал восьми

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08.02.2017

Борьба сильнейших команд ассоциации студенческого баскетбола России продолжается. Женская сборная ОрелГУ добралась до «финала восьми».

Теги:БаскетболчемпионатАСБстуденты

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