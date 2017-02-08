Финал восьми
08.02.2017
Борьба сильнейших команд ассоциации студенческого баскетбола России продолжается. Женская сборная ОрелГУ добралась до «финала восьми».
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