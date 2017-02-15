Домашний турнир
15.02.2017
Областной центр готовится принять юбилейный Чемпионат ЦФО по грэпплингу. Орловские спортсмены вошли в завершающую стадию подготовки к домашнему турниру.
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