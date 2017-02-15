Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.02.2017 Среда 17:58
сейчас в эфире
17:20
Телесериал
Пандора. 7-я серия|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Домашний турнир

Домашний турнир

Версия для печати

15.02.2017

Областной центр готовится принять юбилейный Чемпионат ЦФО по грэпплингу. Орловские спортсмены вошли в завершающую стадию подготовки к домашнему турниру.

Теги:ГрэпплингчемпионатподготовкаОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31456

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Скоростной спуск
14.02.2017

Скоростной спуск

Новости спорта
10.02.2017

Новости спорта

Финал восьми
08.02.2017

Финал восьми

Луки в руки
07.02.2017

Луки в руки

Турнир по борьбе
07.02.2017

Турнир по борьбе

2
$ USD56.7719(-0.97)16.02
€ EUR60.0249(-1.27)16.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online