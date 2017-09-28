Добытое в борьбе
28.09.2017
Из Курска орловские спортсмены привезли урожай наград и десятки победных фото. В соседнем регионе прошел открытый турнир по спортивной борьбе грэпплинг.
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