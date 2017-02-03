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Жизнь за сигарету

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02.02.2017

Участились случаи возникновения пожаров из-за непотушенной вовремя сигареты. Подобное произошло в Орле, на улице Ляшко в четверг.

Теги:Пожаргибельсигаретакурение

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