Жизнь за сигарету
02.02.2017
Участились случаи возникновения пожаров из-за непотушенной вовремя сигареты. Подобное произошло в Орле, на улице Ляшко в четверг.
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