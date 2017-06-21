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Жертвы аварии

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20.06.2017

Утром вторника на улице Новосильской, в районе дома № 11, пострадали люди. Пострадали они в результате произошедшего там ДТП с участием грузовика МАН и пассажирской «газели».

Теги:АварияДТПГИБДДПДДНовосильская улица

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