С трассы в больницу
23.12.2016
ДТП произошло в Урицком районе, рядом с деревней Ледно. На трассе столкнулись грузовой автомобиль ДАФ и легковушка ВАЗ-2112. Пострадавшего водителя Лады доставили в областную клиническую больницу.
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