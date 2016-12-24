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С трассы в больницу

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23.12.2016

ДТП произошло в Урицком районе, рядом с деревней Ледно. На трассе столкнулись грузовой автомобиль ДАФ и легковушка ВАЗ-2112. Пострадавшего водителя Лады доставили в областную клиническую больницу.

Теги:АварияДТПГИБДДбольницаЛедно

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