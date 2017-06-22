Авария на Московском шоссе
21.06.2017
Вчера, 20 июня, на Московском шоссе водитель грузовика сбил женщину. Орловчанка переходила дорогу по пешеходному переходу, который не регулируется светофором.
Короткая ссылка obl1.ru/~/40036
Другие новости раздела
20.06.2017
Жертвы аварии
19.06.2017
ДТП выходного дня
15.06.2017
Дорожная хроника
05.06.2017
Река-убийца
29.05.2017
Роковое столкновение
$ USD60(+1.42)22.06
€ EUR66.798(+1.48)22.06
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: