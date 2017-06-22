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Авария на Московском шоссе

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21.06.2017

Вчера, 20 июня, на Московском шоссе водитель грузовика сбил женщину. Орловчанка переходила дорогу по пешеходному переходу, который не регулируется светофором.

Теги:дтпгибддавариятранспорт

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