Цена невнимательности
14.12.2017
В четверг утром на трассе М2 Крым произошло ДТП. В результате этой аварии, произошедшей на границе Орловского и Мценского районов, погиб человек.
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