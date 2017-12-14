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Цена невнимательности

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14.12.2017

В четверг утром на трассе М2 Крым произошло ДТП. В результате этой аварии, произошедшей на границе Орловского и Мценского районов, погиб человек.

Теги:ДТПГИБДДПДДавария

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