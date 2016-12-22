Жизнь в кредит
22.12.2016
В этом году в полицию региона поступило свыше 250 заявлений орловчан о неправомерных действиях при взыскании задолженности по кредитам и займам.
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