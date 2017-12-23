Жизнь для людей
22.12.2017
«Всю свою жизнь я посвятил улучшению условий труда и быта людей. Это мое кредо, от которого я никогда не отступал», — говорит Альберт Иванов, председатель правления Орловского землячества в Москве, почетный гражданин Орла, в прошлом министр жилищно-коммунального хозяйства страны.
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