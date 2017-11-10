Жители недовольны
09.11.2017
«Уж лучше бы никакого асфальта нам не клали», — говорили жители, позвонившие в редакцию телеканала «Первый областной». Орловчане остались не довольны исполнением программы «Комфортная городская среда».
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