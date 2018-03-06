Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.03.2018 Вторник 19:57
сейчас в эфире
19:30
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Женщина года

Женщина года

Версия для печати

06.03.2018

В Орле наградили лауреатов конкурса «Женщина — лидер 2017». 25 активных, умных, целеустремленных представительниц прекрасного пола получили почетные награды.

Теги:Орелконкурслауреатыженщины

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/45310

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Помощь муниципальной власти
06.03.2018

Помощь муниципальной власти

Выбор за молодежью
06.03.2018

Выбор за молодежью

Чернобыльское эхо
06.03.2018

Чернобыльское эхо

Вековой юбилей
06.03.2018

Вековой юбилей

Орлиное гнездо в Болгарии
06.03.2018

Орлиное гнездо в Болгарии

$ USD56.5041(-0.6)07.03
€ EUR69.7317(-0.44)07.03

Наш опрос

Стоит ли перекрасить орловское такси в один цвет?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online