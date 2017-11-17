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Жалобы на транспорт

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17.11.2017

Мэр Орла поручил администрации города разобраться в вопросе городского транспорта. Василий Новиков отметил, что в его адрес поступает много жалоб от орловчан о несоблюдении перевозчиками графиков.

Теги:Василий НовиковмэрОрелтранспорт

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