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Земля - ветеранам

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05.05.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский выступил с инициативой предоставлять инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Орловской области, земельные участки для организации индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

Теги:губернаторВадим Потомскийветеранысобственностьземля

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