Земля - ветеранам
05.05.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский выступил с инициативой предоставлять инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Орловской области, земельные участки для организации индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.
Короткая ссылка obl1.ru/~/36285
Другие новости раздела
05.05.2017
Каким запомнили Сергея Фетисова
05.05.2017
Награды от Потомского
05.05.2017
Митинг памяти
05.05.2017
Поющий мемориал
05.05.2017
На высоте!
$ USD58.5382(+0.97)06.05
€ EUR64.2398(+1.51)06.05
Наш опрос
Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: