Заседание правительства

Обеспеченность селян централизованным газоснабжением превышает 89 %, водоснабжением — 68 %. За 2017 год более 34 семей улучшили свои жилищные условия. Эти и другие показатели программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» на заседании правительства озвучил зампред Дмитрий Бутусов.