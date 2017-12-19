Заседание правительства
18.12.2017
Обеспеченность селян централизованным газоснабжением превышает 89 %, водоснабжением — 68 %. За 2017 год более 34 семей улучшили свои жилищные условия. Эти и другие показатели программы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» на заседании правительства озвучил зампред Дмитрий Бутусов.
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